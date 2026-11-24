Un buon Napoli nel quinto turno della fase a girone unico di Champions League viene ripreso sul 2-2 all’Etihad, in casa del Manchester City. Hojlund e Lang portano avanti due volte gli azzurri, Bouaddi e Cherki rispondono ed evitano il ko a Maresca. Il primo tempo è piuttosto bloccato: gli ospiti cercano di difendere bassi per affidarsi alle ripartenze, i padroni di casa provano a servire Haaland in area senza successo. Un paio di fiammate di Cherki spaventano i partenopei, che però si fanno talvolta vedere in avanti con Politano e De Bruyne. Dopo lo 0-0 dei primi quarantacinque minuti lo show inizia nel secondo tempo: al 55’ Gilmour imbuca per Hojlund, che con il sinistro buca Donnarumma per l’1-0. Passano dodici minuti e i Citizens riescono a pareggiare i conti, grazie al macino facile di Bouaddi al 67’, su assist del neo-entrato Doku. I campani soffrono, ma al 76’ colpiscono in contropiede: Spinazzola è perfetto nel rifinire per Lang, che riporta avanti gli uomini di Allegri. Nel finale però ecco che arriva la beffa: all’86’ Cherki parte con il suo classico slalom e riesce a bucare Milinkovic-Savic, per il definitivo 2-2. Primo pareggio per entrambe le squadre: il Manchester City sale a 10 punti in classifica, il Napoli tocca quota 4.