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Un buon Napoli nel quinto turno della fase a girone unico di Champions League viene ripreso sul 2-2 all’Etihad, in casa del Manchester City. Hojlund e Lang portano avanti due volte gli azzurri, Bouaddi e Cherki rispondono ed evitano il ko a Maresca. Il primo tempo è piuttosto bloccato: gli ospiti cercano di difendere bassi per affidarsi alle ripartenze, i padroni di casa provano a servire Haaland in area senza successo. Un paio di fiammate di Cherki spaventano i partenopei, che però si fanno talvolta vedere in avanti con Politano e De Bruyne. Dopo lo 0-0 dei primi quarantacinque minuti lo show inizia nel secondo tempo: al 55’ Gilmour imbuca per Hojlund, che con il sinistro buca Donnarumma per l’1-0. Passano dodici minuti e i Citizens riescono a pareggiare i conti, grazie al macino facile di Bouaddi al 67’, su assist del neo-entrato Doku. I campani soffrono, ma al 76’ colpiscono in contropiede: Spinazzola è perfetto nel rifinire per Lang, che riporta avanti gli uomini di Allegri. Nel finale però ecco che arriva la beffa: all’86’ Cherki parte con il suo classico slalom e riesce a bucare Milinkovic-Savic, per il definitivo 2-2. Primo pareggio per entrambe le squadre: il Manchester City sale a 10 punti in classifica, il Napoli tocca quota 4.
IL TABELLINO
Manchester City-Napoli 2-2
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Guehi, Gvardiol, O’Reilly; Anderson, Bouaddi; Cherki, Fernandez (dal 17’ st Ndiaye), Allan (dal 10’ st Doku); Haaland. All. Maresca. A disp. Rulli, Ruben Dias, Ait-Nouri, Khusanov, Lewis, Samba, Foden, McAidoo, Kovacic.
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Gilmour, McTominay, De Bruyne (dal 30’ st Anguissa); Politano, Lang, Hojlund (dal 30’ st Giovane). All. Allegri. A disp. Spinelli, Contini, Chiummariello, Neres, Lucca.
Arbitro: Kovacs (Romania).
Marcatori: 55’ Hojlund (N), 67’ Bouaddi (M), 76’ Lang (N), 86’ Cherki (M).
Ammoniti: Guehi (M).
Espulsi: -