Serie A: il Como è inarrestabile, battuto anche il Cagliari

- Il Como è solo la seconda squadra neopromossa a vincere sei partite di fila in una singola stagione di Serie A, dopo la Lazio tra febbraio e aprile 1973 (otto in quel caso).

- Il Como ha vinto tre gare interne di fila in Serie A per la prima volta da ottobre-novembre 1984 con Ottavio Bianchi in panchina.

Gabriel Strefezza, sei gol in questo campionato, ha trovato la rete per tre match di fila solo per la seconda volta in carriera in Serie A – la prima con la maglia della SPAL tra settembre e ottobre 2022.

- Gabriel Strefezza ha preso parte ad una rete per quattro gare di fila per la prima volta in Serie A (tre gol, un assist).

- Patrick Cutrone, sette gol in questo campionato, ha realizzato tre reti contro il Cagliari in Serie A e solo contro l’Hellas Verona (quattro) ne conta di più nel torneo.

- Primo gol in Serie A per Maxence Caqueret, alla 16a presenza nel torneo.

- Il Como ha vinto tutte le quattro gare interne disputate contro il Cagliari in Serie A, tra le squadre contro cui i lombardi registrano il 100% di successi casalinghi nella competizione, contro nessuna contano più sfide interne (quattro con altrettante vittorie anche contro Palermo e Triestina).

- Il Cagliari ha perso quattro delle ultime cinque gare di Serie A (1V) dopo che aveva subito un solo ko nelle quattro partite precedenti (1V, 2N).

- Il Como è diventata la quarta squadra contro cui il Cagliari perde le prime quattro trasferte in assoluto in Serie A : Empoli, Fiorentina e Napoli le altre tre formazioni.

- Nico Paz ha servito otto assist in questa Serie A; tra i calciatori dei cinque maggiori campionati europei con almeno lo stesso numero di passaggi vincenti, solo Lamine Yamal (12, classe 2007) e João Neves (otto, 27 settembre 2004) sono più giovani del calciatore del Como (otto, 8 settembre 2004).

- Il Cagliari è l’unica squadra contro cui Nico Paz ha fornito più di un assist in Serie A (due); quella di oggi è la prima partita della competizione in cui il classe 2004 prendere parte a più di una rete (due assist).

- Michel Adopo ha segnato il suo primo gol in Serie A, alla 54a presenza nella competizione.

- Máximo Perrone ha fornito oggi il suo terzo assist in Serie A, il primo però in una gara casalinga (contro Napoli il 4 ottobre e Roma lo scorso 2 marzo i due precedenti).

- Nadir Zortea ha servito il primo assist in questa Serie A; l’ultimo passaggio vincente nel torneo era arrivato il 14 aprile 2024 col Frosinone (v Napoli, anche in quel caso in trasferta).

- Il Cagliari ha mandato in gol 14 giocatori nella Serie A in corso; solo nel 2023/24 (19) la formazione rossoblù ha trovato la rete con più calciatori diversi in una singola stagione della competizione – 14 anche nel 2006/07, 2011/12, 2016/17 e 2019/20.

- Nadir Zortea ha giocato oggi la sua 100a partita in Serie A.

- 100ª presenza per Patrick Cutrone con la maglia del Como tra tutte le competizioni.