Serie A, Como-Atalanta 0-0: Carnesecchi ipnotizza Nico Paz e regala un punto ai bergamaschi

L'Atalanta ha evitato la sconfitta in un match di Serie A in cui ha ricevuto un cartellino rosso nei primi 10' di gioco (Ahanor all'8') per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2010/11), il Como (5.24 xG contro l’Atalanta) ha fatto registrare il secondo valore più alto di Expected Goals nel corso di una partita di Serie A tra le squadre tra le squadre che non hanno segnato alcun gol; il dato più alto resta quello dell’Atalanta contro l’Empoli (5.59 xG), il 15 aprile 2019.

Dal suo primo rigore parato in Serie A (febbraio 2024), solo Vanja Milinkovic-Savic (sei) ha respinto più rigori di Marco Carnesecchi (quattro) nel torneo.

Tra i giocatori che hanno sbagliato il 100% dei rigori calciati da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), Nico Paz è quello che ne ha tirati di più: tre su tre.

Marco Carnesecchi, grazie alle sue parate contro il Como, ha evitato di subire 2.04 gol (Expected Goals on target – Gol concessi): solamente contro il Cagliari (3.03), il 14 dicembre 2024, ha totalizzato un dato maggiore in Serie A.

Solamente il Napoli (79.8% nello 0-0 casalingo contro l'Hellas Verona il 15 aprile 2023) ha registrato un dato di possesso palla maggiore rispetto al Como (79.4% contro l'Atalanta) tra le squadre che non hanno ottenuto il successo in un match di Serie A da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05).

Dopo l’1-1 dell’andata, Como e Atalanta hanno pareggiato due partite consecutive di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, la prima dal periodo tra marzo e novembre 1986; le due squadre, infatti, non avevano mai impattato due volte di fila in un singolo torneo.

L’Atalanta è rimasta imbattuta per tre partite consecutive di Serie A contro il Como (1V, 2N) solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra dicembre 1984 e novembre 1986: serie di cinque in quel caso (2V, 3N).

L’Atalanta ha pareggiato una trasferta di Serie A con il risultato di 0-0 per la prima volta dall’11 gennaio 2025: al Bluenergy Stadium contro l’Udinese in quel caso.

L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A, lo stesso numero di clean sheet rispetto alle precedenti 11 gare esterne del torneo.

Quello ricevuto da Honest Ahanor (7:01) contro il Como è il cartellino rosso più veloce ricevuto dall'Atalanta in Serie A dal 4 ottobre 2015: espulsione per Gabriel Paletta al 5' contro la Fiorentina al Franchi, gara conclusa con una sconfitta per 0-3.

L'Atalanta (15 contro il Como) ha subito almeno 15 tiri nel corso di un primo tempo di Serie A per la prima volta dal 17 ottobre 2020 (16 dal Napoli, con quattro reti subite in quel caso). In generale, dal ritorno del campionato a 20 squadre (2004/05), la Dea non aveva mai chiuso una prima frazione di gioco del torneo senza subire alcuna rete con 15 conclusioni concesse.

Il Como non ha schierato nemmeno un giocatore italiano nell'11 iniziale 23 volte su 23 in questo campionato: nessuna squadra ha schierato più formazioni titolari senza alcun italiano in un singolo torneo di Serie A (23 anche per l'Udinese nel 2016/17, ma in tutto il campionato).