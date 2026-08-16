AMICHEVOLE

Il Como perde il secondo round contro il Liverpool: ad Anfield termina 2-0

Dopo lo 0-0 delle 12:30, la squadra di Fabregas perde la seconda sfida di giornata contro i Reds. Decidono Gakpo e Jacquet

16 Ago 2026 - 21:05
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Termina con una sconfitta l’ultima amichevole del Como, che perde la seconda delle due partite contro il Liverpool ad Anfield. Con un 11 titolare completamente diverso da quello schierato a pranzo, la squadra di Fabregas va sotto di due gol già nel primo tempo (Gakpo e Jacquet) e non riesce a rimontare. Buone risposte comunque per i lariani, che sono riusciti a tener testa a una delle squadre più forti d’Europa in entrambe le sfide.

Nel primo tempo è il Liverpool a partire meglio, senza però creare pericoli per la porta di Butez. La partita rimane così in equilibrio fino al 23’ quando è Gakpo a portare avanti i suoi: l’attaccante olandese raccoglie un assist di Frimpong e con un tiro a incrociare batte il portiere avversario. Subito dopo il gol subito la squadra di Fabregas prova a farsi vedere, prima con Jesus Rodriguez, poi con Kaiki e Da Cunha. I tentativi del Como sono vani, e il Liverpool è letale: Jacquet raccoglie un assist di Gakpo e al centro dell’area di rigore deve solo mettere dentro per il 2-0 dei Reds.

A inizio ripresa ci prova subito la squadra italiana, ma i tentativi di Baturina, Liberali e Jesus Rodriguez non creano problemi alla difesa avversaria. Al 71’ è ancora il trequartista croato a rendersi pericoloso, ma il suo tiro è bloccato da Alisson. È Assane Diao a sfiorare il gol dell’1-2 all’85’: l’esterno offensivo senegalese manda fuori di pochissimo un destro a giro dal limite dell’area di rigore. Nei minuti finali si accende la partita, prima con Gravenberch che colpisce la traversa, poi con Douvikas, ma il suo pallonetto è respinto da Alisson. Termina così 2-0 per il Liverpool l’ultima amichevole pre-campionato del Como che, comunque, dimostra di essere pronto anche per il palcoscenico della Champions League.

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