Il Como perde il secondo round contro il Liverpool: ad Anfield termina 2-0

Nel primo tempo è il Liverpool a partire meglio, senza però creare pericoli per la porta di Butez. La partita rimane così in equilibrio fino al 23’ quando è Gakpo a portare avanti i suoi: l’attaccante olandese raccoglie un assist di Frimpong e con un tiro a incrociare batte il portiere avversario. Subito dopo il gol subito la squadra di Fabregas prova a farsi vedere, prima con Jesus Rodriguez, poi con Kaiki e Da Cunha. I tentativi del Como sono vani, e il Liverpool è letale: Jacquet raccoglie un assist di Gakpo e al centro dell’area di rigore deve solo mettere dentro per il 2-0 dei Reds.



A inizio ripresa ci prova subito la squadra italiana, ma i tentativi di Baturina, Liberali e Jesus Rodriguez non creano problemi alla difesa avversaria. Al 71’ è ancora il trequartista croato a rendersi pericoloso, ma il suo tiro è bloccato da Alisson. È Assane Diao a sfiorare il gol dell’1-2 all’85’: l’esterno offensivo senegalese manda fuori di pochissimo un destro a giro dal limite dell’area di rigore. Nei minuti finali si accende la partita, prima con Gravenberch che colpisce la traversa, poi con Douvikas, ma il suo pallonetto è respinto da Alisson. Termina così 2-0 per il Liverpool l’ultima amichevole pre-campionato del Como che, comunque, dimostra di essere pronto anche per il palcoscenico della Champions League.