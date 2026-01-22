Como prepara sfida col Torino a caccia di conferme europee
Dopo la vittoria netta sulla Lazio nel posticipo di lunedì, il Como prepara la sfida contro il Torino cercando conferme per le ambizioni europee sempre più concrete. Fabregas potrebbe confermare l'undici dell'Olimpico per la sfida di sabato pomeriggio visto anche lo stato di grazia della coppia Nico Paz-Baturina. Ma saranno giorni intensi per i lariani che martedì sfideranno anche la Fiorentina negli ottavi di Coppa Italia prima del match complicato contro l'Atalanta domenica.