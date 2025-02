Como, Fabregas sfida il maestro Conte: "Dura per noi e per loro ma se vinci ti gira tutta la stagione"

"È una partita difficile, per noi e per loro. Vogliamo fare in modo che sia difficile per tutti quelli che vengono a giocare al Sinigaglia". Cesc Fabregas avverte il Napoli. "Vogliamo fare una bella prestazione, ma sappiamo che per vincere contro la prima in classifica dobbiamo fare la partita quasi perfetta - ha detto alla vigilia il tecnico del Como - Vogliamo mantenere alto il livello della prestazione positiva e non mollare. Questa continuità è quella che ti darà punti e noi vogliamo arrivare alla salvezza, il grande obiettivo di questa stagione. La squadra deve sapere cosa fare, deve avere la maturità di capire qual è momento della partita in cui il Napoli sarà superiore e saper soffrire in una maniera piacevole".