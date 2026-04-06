Como, Fabregas: "Lenti e sottotono: mi aspettavo di più. In tanti venivano da viaggi lunghi..."

Il Como rallenta la sua corsa a Udine: i lariani vengono bloccati sullo 0-0 dall'Udinese e ora la Juve può recuperare terreno nella corsa al quarto posto. Fabregas non ne fa un dramma, ma nella sua analisi della partita c'è ampio spazio per dell'autocritica: "Abbiamo avuto difficoltà da entrambe le parti nel trovare spazi. Una partita tattica, in cui le squadre si sono aspettate. Poi però abbiamo avuto due grandi occasioni per fare gol e questo è importante. In generale non mi è piaciuto come ha giocato la squadra in fase di possesso, con tanta gente sottotono. Loro però hanno creato poco, per noi è stata la 15esima partita senza subire gol. Ora continuiamo: qui comunque ci hanno perso Roma, Napoli, Atalanta e Fiorentina". Il tecnico spagnolo punta il dito contro la stanchezza da sosta internazionale: "Alcuni Nazionali hanno fatto viaggi lunghi, io devo prendere in considerazione queste cose da allenatore. Quando ci sono queste partite è importante non perdere e non perdere gol, anche se sono il primo a dire che mi sarei aspettato di più"