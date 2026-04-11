Como, Fabregas: "Lautaro? Il jolly per noi non è la sua assenza ma i nostri tifosi e i nostri giocatori"

11 Apr 2026 - 15:18
© Getty Images

© Getty Images

"Lautaro? Il jolly per noi non è la sua assenza ma i nostri tifosi e i nostri giocatori. I nerazzurri sono molto vicini a vincere la serie A e bisogna fare una grande partita". Contro l'Inter bisogna fare gol, giocare con coraggio". Cesc Fabregas aspetta l'Inter che domani gioca a Como senza Lautaro mentre i lariani ritrovano Jesus Rodriguez con Ramon ancora in bilico. Il tecnico lascia andare critiche e polemiche ricordando: "L'anno scorso abbiamo terminato il campionato a 49 punti con un gap evidente dalle prime sei. A sette partite dalla fine abbiamo sei punti in più e siamo in semifinale in coppa Italia. Lasciamo parlare la gente, andiamo a letto la sera convinti di quello che facciamo". Il Como dei miracoli finora non è riuscita a battere l'Inter e neanche il Bologna ma "l'importante è essere convinti di poter vincere, avere la mentalità giusta, giocare con coraggio. Contro l'Inter - conclude Fabregas - non ci si può difendere tutta la partita perché altrimenti alla fine ti fanno male".

Leggi anche

Fabregas ma non solo: ecco gli allenatori che hanno detto no alla Roma prima di Gasp

videovideo

Ultimi video

02:37
CLIP DISCORSO SPALLETTI ALLA SQUADRA RINNOVO (UFFICIALE) 10/04 SRV

Così Spalletti ha annunciato il rinnovo alla squadra: "Fuori dai c... e alleniamoci" VIDEO

01:56
DICH GROSSO PRE GENOA DICH

Sassuolo, Grosso: "Vogliamo essere ambiziosi. Bello abbracciare De Rossi"

02:02
DICH CUESTA PRE NAPOLI DICH

Parma, Cuesta: "Napoli fortissimo, ma si può anche battere"

00:53
Napoli, ritorna Hojlund

Napoli, ritorna Hojlund

01:47
San Siro, bottino magro

San Siro, bottino magro

01:41
Atalanta-Juve, precedenti

Atalanta-Juve, precedenti

01:02
Spalletti: ancora Juve

Spalletti: ancora Juve

02:04
Spalletti fino al 2028

Spalletti fino al 2028

01:45
Il Como non teme l'Inter

Il Como non teme l'Inter

02:07
Inter, parla Sommer

Inter, parla Sommer

01:56
L'Inter senza Lautaro

L'Inter senza Lautaro

02:16
Tra scudetto e Champions

Tra scudetto e Champions

01:59
MCH AUGSBURG-HOFFENHEIM 2-2 MCH

Tra Ausburg e Hoffenheim tutto nel primo tempo: quattro gol per il 2-2 finale

00:31
DICH SOMMER SU DUE COMPETIZIONI DICH

Inter, Sommer: "Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia"

03:15
CLIP BALDINI A CONTROCAMPO 2011 10/04 SRV

Nel 2011 Baldini a Controcampo: "Ho odiato fare l'allenatore..."

02:37
CLIP DISCORSO SPALLETTI ALLA SQUADRA RINNOVO (UFFICIALE) 10/04 SRV

Così Spalletti ha annunciato il rinnovo alla squadra: "Fuori dai c... e alleniamoci" VIDEO

I più visti di Calcio

CLIP BALDINI A CONTROCAMPO 2011 10/04 SRV

Nel 2011 Baldini a Controcampo: "Ho odiato fare l'allenatore..."

Juve alla "McKennie"

Juve alla "McKennie"

Spalletti e Juve avanti

Spalletti e Juve avanti

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

Rivoluzione Marsiglia, nuovo logo dopo 22 anni

Vlahovic, che incubo!

Vlahovic, che incubo!

DICH ITALIANO PRE ASTON VILLA 9/4 DICH

Italiano: "Aston Villa favorito, non dobbiamo vergognarci di ammetterlo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:39
Bundesliga: Leverkusen passa a Dortmund, ok Lipsia e Francoforte
17:37
Cremonese, Giampaolo: "Bene fino al gol, lotteremo fino alla fine"
15:33
Premier, l'Arsenal cade in casa contro il Bournemouth e il City può approfittarne
15:18
Como, Fabregas: "Lautaro? Il jolly per noi non è la sua assenza ma i nostri tifosi e i nostri giocatori"
14:52
Parma, Cuesta: "Obiettivo è vincere ogni partita"