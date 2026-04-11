Como, Fabregas: "Lautaro? Il jolly per noi non è la sua assenza ma i nostri tifosi e i nostri giocatori"

"Lautaro? Il jolly per noi non è la sua assenza ma i nostri tifosi e i nostri giocatori. I nerazzurri sono molto vicini a vincere la serie A e bisogna fare una grande partita". Contro l'Inter bisogna fare gol, giocare con coraggio". Cesc Fabregas aspetta l'Inter che domani gioca a Como senza Lautaro mentre i lariani ritrovano Jesus Rodriguez con Ramon ancora in bilico. Il tecnico lascia andare critiche e polemiche ricordando: "L'anno scorso abbiamo terminato il campionato a 49 punti con un gap evidente dalle prime sei. A sette partite dalla fine abbiamo sei punti in più e siamo in semifinale in coppa Italia. Lasciamo parlare la gente, andiamo a letto la sera convinti di quello che facciamo". Il Como dei miracoli finora non è riuscita a battere l'Inter e neanche il Bologna ma "l'importante è essere convinti di poter vincere, avere la mentalità giusta, giocare con coraggio. Contro l'Inter - conclude Fabregas - non ci si può difendere tutta la partita perché altrimenti alla fine ti fanno male".