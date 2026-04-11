Lecce, Di Francesco: "Equilibrio e compattezza da mettere in campo a Bologna"

11 Apr 2026 - 14:41

Bologna sarà l'ultimo step di un percorso contro squadre di alta classifica (Napoli, Roma e Atalanta) coinciso con tre sconfitte consecutive. Superato l'ostacolo felsineo la strada verso la salvezza potrebbe diventare più agevole per il Lecce. Ma domani pomeriggio ennesimo esame al Dall'Ara per gli uomini di Eusebio Di Francesco, contro una compagine ferita dopo la sconfitta in Europa League. L'allenatore dei salentini inquadra così il momento dei suoi, reduci dalla brutta prestazione offerta contro l'Atalanta: "Abbiamo analizzato la gara - ammette l'allenatore nella conferenza della vigilia -. Come squadra non possiamo prescindere da elementi come cattiveria, equilibrio e compattezza. Bene nei primi venticinque minuti, poi siamo calati e questo non deve accadere. È necessario ritrovare il Lecce visto in altre occasioni, perché senza prestazione non si raggiungono i risultati. Fondamentale partire da qui per poter credere nella salvezza".

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