Como, Fabregas: "Baturina in forma buonissima, Addai e Morata verso il recupero"

23 Gen 2026 - 20:23
"Baturina è in una forma buonissima, serve tempo per creare alternativa e fiducia. Per capire cosa fare, se gioca in una posizione dove non ha giocato tanto, se gioca da mezzala come Da Cunha. Adesso calma, attenzione, lavorare. È un giocatore molto intelligente, è ad un livello alto e aiuta molto la squadra. Corre, è intelligente, vuole dimostrare e fare bene. Tutti gli vogliono bene, sta aiutando la squadra e questo per me è la cosa più importante. Nella vita non c'è pazienza, per niente, ma io ce l'ho": Cesc Fabregas parla così di Martin Baturina, centrocampista croato decisivo nelle ultime partite, alla vigilia della sfida contro il Torino, match in cui dovrebbe partire dal 1'.

Fabregas ha tutti i giocatori a disposizione se non si prendono in considerazione gli infortunati di lunga data da cui arrivano però buone notizie. "Tutti sono disponibili, Addai rientra - spiega il tecnico del Como - ma in panchina. Morata ha tanta voglia di tornare ma dobbiamo stare attenti, Diao ancora manca un po'... ha fatto qualche corsa fuori. Morata e Addai invece sono molto vicini a rientrare". 

