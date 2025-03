Como, Fabregas: "A San Siro per giocare con coraggio"

"Con coraggio si giocherà sempre, anche a San Siro. Si vince e si perde, ma la squadra deve giocare con personalità": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, alla vigilia della trasferta contro il Milan. "L'esperienza per giocare a San Siro non si guadagna in 6 mesi, ma serve un percorso". Il tecnico spagnolo per la prima volta in stagione avrà a disposizione tutta la rosa contro i rossoneri, in una gara dove ci saranno 5mila tifosi del Como al seguito: "Vedere tutti i giocatori coinvolti in allenamento con la stessa mentalità fa tanto piacere. Dipende da noi continuare a dare soddisfazione e forza ai tifosi per essere sempre con noi. Fa tutto parte del nostro percorso: ogni tanto faremo qualche passo indietro, ma poi dobbiamo tornare in avanti, per diventare una società molto solida come, per esempio, ha fatto l'Atalanta".