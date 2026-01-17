Commisso, Infantino: "Addolorato, mi ha parlato dei suoi giocatori come dei figli"

"Sono addolorato nell'apprendere della scomparsa di Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina, che ha dedicato la sua vita al nostro meraviglioso sport. Quando l'ho incontrato mi ha parlato dei suoi giocatori come dei figli, del suo club come una parte di sé". Il presidente della Fifa Gianni Infantino ricorda così in una story su Instagram Rocco Commisso, morto oggi all'età di 76 anni. "Le mie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a chiunque lo conoscesse e con cui abbia lavorato", ha aggiunto.