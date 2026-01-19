Logo SportMediaset

Commisso, il ricordo di Furlani: "Ha fatto tanto per la Fiorentina e anche per il calcio italiano"

19 Gen 2026 - 12:34

"A nome di tutta la società faccio le mie condoglianze, è una cosa molto triste. Ha fatto tanto per la Fiorentina e anche per il calcio italiano". Così l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, a margine dell'Assemblea odierna in Lega Calcio, ricorda il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nei giorni scorsi all'età di 76 anni. "Per esser sincero, non ho avuto l'opportunità di conoscerlo molto bene, però ha dato tanto al calcio italiano creando una relazione tra Stati Uniti e Italia", ha aggiunto.

