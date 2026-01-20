Commisso: Firenze illumina di viola le antiche porte nel giorno dei funerali

Le porte storiche della città di Firenze domani sera saranno illuminate di viola per ricordare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso il 17 gennaio scorso negli Usa. L'iniziativa, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, avverrà nel giorno della celebrazione dei suoi funerali, in programma domani alle 10, ora di New York, quando in Italia saranno le 16. Alle esequie a New York sarà presente la sindaca Sara Funaro. L'illuminazione delle porte fiorentine sarà a cura di Firenze Smart.