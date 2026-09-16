Commissariamento Figc, Malagò: "Momento ingiustamente complicato, non mi aspettavo fuoco amico"

16 Set 2026 - 20:14
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© italyphotopress

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"È un momento complicato, ingiustamente e sorprendentemente complicato. Tante parole in libertà e tante prese di posizione non sono assolutamente giuste nel modo più assoluto. Si affronterà anche questa partita". Così il presidente della Figc Giovanni Malagò in una intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport in merito al possibile commissariamento della Federcalcio a causa del suo mancato tesseramento al momento di depositare la candidatura per la presidenza della federazione. "Se sono fiducioso? Lo sono di natura, sarei un autolesionista se non lo fossi, non mi sarei avventurato in questa nuova partita - ha aggiunto - Devo dire che non mi aspettavo una situazione così complessa soprattutto dal fuoco amico, da persone che hanno avuto non solo la mia amicizia ma anche il mio supporto. Fa parte della vita, guardiamo avanti con fiducia". 

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