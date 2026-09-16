Europa League, le formazioni ufficiali di Milan-Benfica

Tante le novità di formazione per il Milan contro il Benfica a San Siro, nel match di ritorno in Europa dopo più di 500 giorni dall'ultima partita. Come da indiscrezioni della vigilia, Rubén Amorim ha scelto Ramos punta ma supportato da Hutchinson, debuttante dal 1', e Cisse. Out dunque Pulisic. Centrocampo a quattro con Chukwueze, Musah, Jashari e Bartesaghi. Resta almeno inizialmente in panchina Moreira, il giocatore autore della doppietta valsa il pari contro la Lazio, e soprattutto Luka Modric. Tante novità anche in difesa, c'è Filippo Terracciano al fianco di De Winter e Pavlovic. Anche Marco Silva, tecnico del Benfica, ha pensato al big match di campionato contro il Porto nelle scelte di formazione. Pavlidis, già in doppia cifra nei gol in questo avvio di campionato, parte dalla panchina. In attacco i portoghesi si affidano quindi a Lukebakio, Sudakov, Schjelderup, con Duran punta.