Inchiesta curve, il pentito Ferdico: c'è un altro ultras coinvolto nell'omicidio Boiocchi

L'ex capo della curva Nord interista Marco Ferdico, da qualche mese collaboratore di giustizia, ha messo a verbale che ci sarebbe stato un "iniziale coinvolgimento di un altro membro del direttivo" degli ultrà nerazzurri nell'omicidio del 2022 dello storico leader ultras Vittorio Boiocchi, ucciso a colpi di pistola a Milano. Emerge da un'informativa della Squadra mobile della Polizia e del Servizio centrale operativo depositata oggi nel processo sul delitto a carico, tra gli altri, dello stesso Ferdico, del padre Gianfranco, di Andrea Beretta, anche lui ex capo ultrà pentito già dalla fine del 2024, e di due esecutori materiali. Nell'annotazione, depositata dai pm della Dda Paolo Storari e Stefano Ammendola assieme ad una serie di recenti interrogatori, vengono riassunti e analizzati proprio alcuni verbali, tra cui quel nuovo elemento introdotto da Marco Ferdico che nell'omicidio di Boiocchi tira in ballo anche Matteo Norrito, già arrestato e condannato dopo il maxi blitz "doppia curva" di due anni fa. Norrito, scrivono gli investigatori, "detto 'Chuck'" è un "elemento molto importante per tale consorteria in quanto anello di congiunzione con 'Curva Sud'", ossia quella milanista, perché sua moglie è "la ragioniera" di Luca Lucci, il leader della curva rossonera, anche lui tuttora in carcere.
"Dell'omicidio di Vittorio Boiocchi - ha messo a verbale Marco Ferdico - quello che è stato omesso è che una sera, prima di andare a comprare la moto, ci siamo trovati a casa di Matteo Norrito, perché Beretta voleva chiedergli in prestito la moto e gli ha detto che serviva per un omicidio. Norrito si è tirato indietro nel dargliela - ha aggiunto - ma poi l'ha accompagnato (...) a ritirare la moto a Cambiago. Cioè ha detto 'no, la mia moto non te la do, ma siete impazziti? Cosa volete fare?', è venuto a conoscenza del piano e addirittura ha detto 'ma al posto di ammazzarlo sparandogli perché non gli date due pugni, ha già avuto un infarto qualche giorno fa e lo ammazzate di pugni'".