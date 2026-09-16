Inchiesta curve, il pentito Ferdico: c'è un altro ultras coinvolto nell'omicidio Boiocchi

"Dell'omicidio di Vittorio Boiocchi - ha messo a verbale Marco Ferdico - quello che è stato omesso è che una sera, prima di andare a comprare la moto, ci siamo trovati a casa di Matteo Norrito, perché Beretta voleva chiedergli in prestito la moto e gli ha detto che serviva per un omicidio. Norrito si è tirato indietro nel dargliela - ha aggiunto - ma poi l'ha accompagnato (...) a ritirare la moto a Cambiago. Cioè ha detto 'no, la mia moto non te la do, ma siete impazziti? Cosa volete fare?', è venuto a conoscenza del piano e addirittura ha detto 'ma al posto di ammazzarlo sparandogli perché non gli date due pugni, ha già avuto un infarto qualche giorno fa e lo ammazzate di pugni'".