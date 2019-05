Come cambia la Serie B: salvezza per Venezia e Salernitana, giù il Foggia. Perugia ai playoff

13/05/2019

La sentenza del Tribunale federale che di fatto ha retrocesso il Palermo in serie C, in attesa di un eventuale appello, ha cambiato la classifica del campionato di serie B, conclusosi sabato scorso e in attesa della decisione dei giudici sulla società rosanero. Al momento, il Palermo scende dal terzo all'ultimo posto, consentendo al Perugia, che era nono, di salire all'ottavo posto col diritto quindi di partecipare ai playoff.



Il Consiglio direttivo della Lega Serie B, apprende l'ANSA, dopo la sentenza del Tfn che ha disposto la retrocessione del Palermo,"ha deliberato all' unanimità di renderla immediatamente esecutiva e di procedere con le partite dei playoff con le date programmate lo scorso 29 aprile". "Le quattro squadre retrocesse in C sono dunque Foggia, Padova, Carpi (come determinato dal campo), e Palermo (come deciso dalla giustizia sportiva)". Niente playout, quindi, e Salernitana e Venezia salve.