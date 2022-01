Collezione Panini, presentata la 61.a edizione per la stagione 2021/22

le figu

In tutto 742 figurine formato 54x76 retro adesive, di cui oltre 120 su materiale speciale, da raccogliere in un album di 128 pagine

Una passione senza età, un rito sempreverde capace di rinnovarsi ogni anno. Torna la collezione di figurine Panini dedicata ai calciatori ed è sempre un appuntamento speciale, per tifosi, appassionati e non solo. La raccolta 2021-2022, in edicola da dicembre e presentata presso la sede della Lega Serie A a Milano, non è mai stata cosi' ricca. Un'edizione arrivata al 61° anno di età e che continua a regalare emozioni agli stessi protagonisti, quelli che finiscono negli album e 'contesi' per completare la raccolta.

"La prima figurina con il Padova è stata una sorpresa, non pensavo di essere dentro. È stata una bellissima emozione" ha raccontato Alessandro Del Piero, ospite d'onore dell'evento insieme al talento del Sassuolo Giacomo Raspadori, uno dei volti dello spot della raccolta. "L'emozione di vedermi nella figurina per la prima volta è stata la stessa di quando ho visto la maglia con il mio nome nello spogliatoio", ha spiegato il campione d'Europa con la Nazionale, collegato da remoto.

Proprio all'Italia di Mancini c'è un doveroso richiamo nella copertina dell'album: nessun giocatore noto, bensì l'immagine simbolo di un giovane tifoso, visto di spalle, con la maglia azzurra che festeggia. La 61.a collezione si compone di 742 figurine formato 54x76 retro adesive, di cui oltre 120 su materiale speciale, da raccogliere in un album di 128 pagine. Protagoniste Serie A, Serie B, Serie C, Serie D e Serie A femminile.

Il menu 2022 è davvero ricco e presenta tante sezioni speciali: gli 'EA Sports Player of the Month' e 'Coach of the Month', quella con gli Avatar della Serie A e quella del Calciomercato. Ritroviamo poi la sezione Film del Campionato. Ulteriori due pagine ospitano 'Azzurri da sogno', sezione che celebra la Nazionale campione d'Europa. Confermata la sezione Top Performers. Novità' assoluta è la Panini Digital Collection Serie C: per la prima volta, l'azienda modenese realizza album dedicati ai tre gironi della Serie C.