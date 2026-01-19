Clamorosa ipotesi Germania: valutato il boicottaggio del Mondiale 2026

Scossone in vista per la Coppa del Mondo 2026 in Nord America: la Germania sta valutando l'ipotesi di un boicottaggio del torneo. La drastica misura, emersa come strumento di pressione politica verso gli Stati Uniti, metterebbe a rischio la partecipazione della Nazionale tedesca, che ha già ottenuto la qualificazione sul campo per la rassegna al via l'11 giugno. Sul tema è intervenuta la ministra dello Sport tedesca, Christiane Schenderlein, che ha però voluto scindere i piani, chiarendo che una decisione di tale portata sportiva non spetta al governo: "La responsabilità è delle associazioni competenti, in questo caso la DFB (la Federcalcio tedesca) e la FIFA".