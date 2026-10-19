City, svelata la possibile sanzione: retrocessione e multa salata. Ma non solo

Molto più probabile invece, scrive sempre il noto portale inglese, che ai Citizens venga comminata una pesante penalizzazione in termine di punti che li porterebbe alla retrocessione. Questo unito a una multa pecuniaria molto salata. Ma non solo: è possibile che la punizione preveda un'ulteriore penalizzazione, sempre di punti, che farebbe restare il Manchester City nella Serie B inglese per almeno un'altra stagione (ci resterebbe quindi due anni). A breve sono attese novità, con il club che si è sempre dichiarato innocente.