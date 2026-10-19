City, svelata la possibile sanzione: retrocessione e multa salata. Ma non solo

5) Erling Haaland (Manchester City): 80 milioni di dollari © Getty Images
Ritenuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie, il Manchester City va incontro a una pesante sanzione. Difficilmente, scrive il Daily Mail, il club inglese verrà espulso e quindi costretto a ripartire dalla League Two, esattamente la quarta serie, l'ultima del calcio professionistico (qui vi avevamo già svelato i vari scenari).
Molto più probabile invece, scrive sempre il noto portale inglese, che ai Citizens venga comminata una pesante penalizzazione in termine di punti che li porterebbe alla retrocessione. Questo unito a una multa pecuniaria molto salata. Ma non solo: è possibile che la punizione preveda un'ulteriore penalizzazione, sempre di punti, che farebbe restare il Manchester City nella Serie B inglese per almeno un'altra stagione (ci resterebbe quindi due anni). A breve sono attese novità, con il club che si è sempre dichiarato innocente.