"Il nuovo Tottenham" e "Spalletti firma le dimissioni", Ryanair nella bufera per gli sfottò alla Juve

Come se non fossero bastati i tre schiaffi incassati dalla Lazio e i fischi dello Stadium, a rincarare la dose sulla Juventus e i suoi tifosi ci ha pensato Ryanair. La compagnia aerea irlandese, come fatto in precedenza nel corso della stagione con altre squadra, ha ironizzato sul momento difficile dei bianconeri. La prima stoccata è arrivata ricondividendo la grafica full time del match contro i biancocelesti: "Il nuovo Tottenham", la caption che ha fatto infuriare i tifosi juventini.
Anche il post successivo sull'account di Ryanair Italia è dedicato alla Juventus. Il video diventato virale di Spalletti che gioca con un tifoso porgendo e poi nascondendo una penna è stato ripubblicato con una caption impietosa: "Luciano, firma la lettera di dimissioni". Ironia che i tifosi bianconeri non hanno apprezzato. "Siete più finiti di noi", "Che ne dite di concentrarvi sui voli invece che sui meme?", "Voi il nuovo Titanic", "Peggior compagnia aerea di sempre", alcuni dei commenti piccati dei supporters bianconeri.