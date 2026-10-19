"Il nuovo Tottenham" e "Spalletti firma le dimissioni", Ryanair nella bufera per gli sfottò alla Juve

Come se non fossero bastati i tre schiaffi incassati dalla Lazio e i fischi dello Stadium, a rincarare la dose sulla Juventus e i suoi tifosi ci ha pensato Ryanair. La compagnia aerea irlandese, come fatto in precedenza nel corso della stagione con altre squadra, ha ironizzato sul momento difficile dei bianconeri. La prima stoccata è arrivata ricondividendo la grafica full time del match contro i biancocelesti: "Il nuovo Tottenham", la caption che ha fatto infuriare i tifosi juventini.