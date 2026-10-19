La Fiorentina protesta: chiesti chiarimenti alla Lega Calcio per gli episodi arbitrali contro il Como

Le immagini, per l'episodio di ieri e la conseguente decisione arbitrale, sarebbero state tracciate con il vecchio metodo, utilizzando immagini che però secondo il club viola non sarebbero così chiare da determinare l'annullamento della rete dell'ex difensore del Lecce. Il club viola - questo il messaggio fatto trapelare - non è a caccia di alibi per giustificare la sconfitta di ieri o il sofferto inizio di campionato (la squadra è penultima con appena 4 punti conseguenza di 5 ko in sette partite e 17 gol subiti nonostante gli ingenti investimenti fatti in estate sul mercato), ma ha voluto esprimere la propria posizione e avanzare richieste di spiegazioni auspicando ''che siano valide e soddisfacenti''.