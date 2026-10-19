Alla nostra Monica Bertini il Premio Manlio Scopigno 2026 per la categoria Televisione

Consegnati a Roma i Premi Scopigno e Pulici per la stagione sportiva: riconoscimento speciale per Monica Bertini

19 Ott 2026 - 15:49
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Si è celebrata questa mattina, nella prestigiosa cornice del Salone d'Onore del Coni a Roma, la 25ª edizione della cerimonia di consegna dei Premi Nazionali e Internazionali "Manlio Scopigno" e "Felice Pulici". I prestigiosi tributi, dedicati alla memoria dello storico tecnico del Cagliari tricolore del 1970 e dell'iconico portiere della Lazio, hanno visto premiati i principali protagonisti tra calciatori, allenatori, dirigenti e giornalisti che si sono messi in luce nell'ultima stagione sportiva. Tra i vari riconoscimenti assegnati spicca quello per la sezione Televisione, conferito alla nostra giornalista e conduttrice Monica Bertini per l'eccellenza e la professionalità mostrate nel raccontare i grandi eventi del calcio italiano.

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