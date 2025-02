City, Nico Gonzalez già ko. Guardiola: "Benvenuto in Premier League"

Pagato dal City 60 milioni nel mercato di gennaio, Nico Gonzalez si è infortunato appena 22 minuti dopo il suo debutto con la maglia dei citizens e dopo il match Guardiola ha ironizzato sull'episodio: "Benvenuto in Premier League, ecco gli arbitri. Penso che Nico ora capisca perfettamente cosa aspettarsi (dal calcio inglese, ndr). Non so quanto sia grave, ma non ha potuto continuare. È stato difficile finire la partita con Rico (Lewis, ndr) e Bernardo (Silva, ndr) terzini, non sono dei giganti come altre persone che ho visto come terzini", le parole del tencico ai canali ufficiali del club inglese.