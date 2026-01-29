Cina: 73 squalificati a vita per corruzione, anche ex ct nazionale

La Cina ha bandito a vita 73 tra ex allenatori, calciatori e dirigenti di calcio e ha detratto punti da nove club di alto livello nell'ambito della sua ultima campagna anticorruzione. L'ex allenatore della nazionale ed ex giocatore dell'Everton Li Tie e Chen Xuyuan, ex presidente della Federazione calcistica cinese (CFA), sono tra le persone squalificate. Nel 2024, Li, che ha allenato la nazionale dal 2019 al 2021, e Chen sono stati condannati per aver accettato milioni di dollari in tangenti. Li è stato condannato a 20 anni di carcere, mentre Chen è stato condannato all'ergastolo.