Cina: 73 squalificati a vita per corruzione, anche ex ct nazionale

29 Gen 2026 - 10:32

La Cina ha bandito a vita 73 tra ex allenatori, calciatori e dirigenti di calcio e ha detratto punti da nove club di alto livello nell'ambito della sua ultima campagna anticorruzione. L'ex allenatore della nazionale ed ex giocatore dell'Everton Li Tie e Chen Xuyuan, ex presidente della Federazione calcistica cinese (CFA), sono tra le persone squalificate. Nel 2024, Li, che ha allenato la nazionale dal 2019 al 2021, e Chen sono stati condannati per aver accettato milioni di dollari in tangenti. Li è stato condannato a 20 anni di carcere, mentre Chen è stato condannato all'ergastolo.

Ultimi video

03:05
Ping pong tra panchine

Ex, intelligenza artificiale e Champions: che botte tra Conte e Spalletti!

00:20
Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

00:28
I quarti di finale di Coppa Italia

I quarti di finale di Coppa Italia

01:11
DICH MIX BREMER DA MONACO-JUVE 28/1 DICH

Juve,"Bremer: "Volevamo vincere, ma c'era molta stanchezza soprattutto mentale"

02:12
DICH SPALLETTI DA MIX 28/1 DICH

Juve, Spalletti: "Non siamo andati forte come l'occasione meritava"

00:35
DICH CHIVU DA CONFERENZA 28/1 DICH

Inter, Chivu: "Contenti di questa vittoria. Mourinho? Sto pensando a Nicola e alla Cremonese".

02:24
DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

02:40
DICH JUAN JESUS GIOCATORE DA NAPOLI-CHELSEA 28/1 DICH

Napoli, Juan Jesus: "Qualificazione persa contro l'Eintracht"

00:45
DICH ITALIANO VIGILIA EUROPA LEAGUE 28/1 DICH

Italiano: "Obiettivo minimo già raggiunto, proviamo a fare qualcosa di straordinario"

00:57
MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

01:41
Insigne al Pescara in B

Insigne al Pescara in B

01:27
Milan, ecco De Winter

Milan, ecco De Winter

01:40
Stasera Union Sg- Atalanta

Stasera Union Sg- Atalanta

01:17
La carica di McTominay

La carica di McTominay

02:09
Stasera Napoli-Chelsea

Stasera Napoli-Chelsea: Conte aggrappato all'Europa

03:05
Ping pong tra panchine

Ex, intelligenza artificiale e Champions: che botte tra Conte e Spalletti!

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

DICH SPALLETTI EX CAMPIONI D'ITALIA DICH

La dichiarazione di Spalletti che ha fatto infuriare Conte

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

Verona-Udinese 1-3: gli highlights

CLIP MN OK MICELI SU FUTURO SPALLETTI E MERCATO JUVENTUS 26/1 SRV

Mercato Juventus: il futuro di Spalletti e… Kolo Muani

DICH CHIVU VIGILIA CHAMPIONS 27/1 DICH

Chivu: "Giochiamo contro una squadra in un grande momento e che in casa fa cose importanti"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 Aleksandar Stankovic (Bruges)
12:51
Inter, hai visto Stankovic jr? Con un gol e due assist trascina il Bruges ai playoff
12:00
Milan e Al Hammadi Holding con MilanLab per il futuro della medicina sportiva in Arabia
10:32
Cina: 73 squalificati a vita per corruzione, anche ex ct nazionale
10:29
Inter-Diaby: il precedente della gomitata a Fontanarosa e la rissa con Calhanoglu e Barella
10:27
Marsiglia, De Zerbi: "Tutti zitti, eliminazione dura da accettare"