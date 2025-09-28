Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
A 95 ANNI

Ci lascia anche Carlo Sassi, il giornalista che ha inventato la moviola

Competenza e serietà lo hanno sempre contraddistinto nella sua lunga carriera 

28 Set 2025 - 11:00
© Foto da web

© Foto da web

C'era una volta un racconto di calcio fatto di radioline all'orecchio la domenica pomeriggio, della visione di un tempo di una partita di Serie A alle 19 e di "riflessi filmati" (così si chiamavano gli highlights) nelle trasmissioni dedicate allo sport. L'ultima delle quali, per chi non era costretto ad andare a letto prima, era la "Domenica Sportiva". Momento chiave: la moviola, gestita da Carlo Sassi e dal fido Heron Vitaletti. Il primo ci ha lasciato oggi in una domenica nera per il giornalismo sportivo visto che se n'è andato anche Furio Focolari, come a ricordarci che tutto passa e tutto se ne va. E noi stiamo seriamente invecchiando. 

Carlo Sassi è nato a Milano il primo ottobre 1929. Assunto in Rai nel 1960, da subito è stato una colonna della reazione sportiva milanese e del fiore all'occhiello dell'informazione legata allo sport, la mitica "Domenica Sportiva". Proprio lì, il 22 ottobre 1967, è nata la moviola. Un gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan fu visto e rivisto al rallenty (altro termine che appartiene al secolo scorso), e commentato da Sassi che, nell'occasione, ha anticipato la goal line technology. Il Var non c'era e tutto il lavoro che svolge ora la sala video di Lissone era gestita da due sole persone: la coppia Sassi-Vitaletti. Il mantra di qualunque allenatore, giocatore o presidente nelle interviste del dopo partita, in caso di episodi dubbi, era sempre quello: "Lo vedremo questa sera alla moviola".

Sassi si è occupato di moviola fino al 1991, poi, dal 1993 ha affiancato Fabio Fazio e Marino Bartoletti in "Quelli che il calcio", prima su Rai 3 e poi su Rai 2 fino al 2001. Ha attraversato così tutta l'evoluzione dell’informazione sportiva, facendolo sempre con competenza, serietà e pacatezza. Un esempio che resterà sempre attuale qualsiasi strada dovesse prendere il giornalismo del futuro. 

sassi
giornalista
moviola

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:30
45' 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

45' + 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

00:49
MCH EXCELSIOR-PSV 1-2 MCH

Il PSV vince 2-1 in casa dell'Excelsior: assist decisivo di Man

01:42
DICH GILARDINO PRE FIORE 27/9 DICH

Gilardino: "Il nostro approccio? Testa fredda e cuore caldo"

01:56
MCH AJAX-NAC BREDA 2-1 MCH

Ajax-Nec Breda 2-1: gli highlights

02:15
DICH 1 NICO GONZALEZ POST ATLETICO MADRID-REAL MADRID PER INFINITY 27/9

Nico Gonzalez: "Alla Juve non mi sentivo più io"

02:33
DICH 2 SIMEONE POST ATLETICO MADRID-REAL MADRID PER INFINITY 27/9

Simeone: "Abbiamo giocato la partita che volevamo"

02:15
DICH CABAL POST JUV-ATA DICH

Cabal: "Questi 10 mesi mi hanno insegnato tanto"

02:23
DICH TUDOR POST JUV-ATA DICH

Tudor: "Giocato un grandissimo primo tempo"

01:26
DICH JURIC POST JUV-ATA DICH

Juric: "Abbiamo sofferto tutti insieme"

01:54
DICH DJIMSITI POST JUV-ATA DICH

Djimsiti: "Un po' di rammarico c'è"

02:04
93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

01:38
64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

02:33
Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

02:15
"Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

Nico Gonzalez: "Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

02:58
Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

01:30
45' 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

45' + 3 | Gol di Sorloth (Atletico Madrid-Real Madrid 2-2)

I più visti di Calcio

DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

DICH RABIOT MILAN DICH

Rabiot si scalda per Milan-Napoli: “Segno il gol dell’1-0 e vinciamo di corto muso“

DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

Patteggiamento Juve

Patteggiamento Juve

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:25
Champions League: il norvegese Eskas arbitra Atalanta-Brugge
11:15
Champions League: Inter-Slavia Praga all'inglese Kavanagh
10:42
Morto Furio Focolari, la Lazio: "Icona e grande tifoso"
10:12
Cagliari in ansia per Belotti: "Incrociamo le dita"
09:15
Pagliuca: "Quel palo ha salvato la mia carriera. Guardate Zenga..."