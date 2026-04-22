Chivu e la sua stagione magica: si è liberato dell'ombra di Mourinho, può fare meglio di Conte e Inzaghi

Ora Chivu e l’Inter hanno scoperto anche il gusto delle rimonte. Per tre quarti della stagione è stato un tallone d’Achille: quando andavano in svantaggio, perdevano praticamente sempre. L’unica eccezione era stata la partita contro il Pisa a San Siro, con l’Inter sotto per 0-2 dopo una manciata di minuti e poi vittoriosa per 6-2. Ma il Como ha rappresentato un punto di svolta. In campionato da 0-2 a 4-2 e poi a 4-3, in Coppa Italia da 0-2 a 3-2. Per comprendere il valore di queste due imprese, è bene ricordare che il Como per un lungo periodo ha avuto la miglior difesa del campionato e che contro l’Inter in quattro partite ha subito 11 gol, anzi in tre perché una è finita 0-0, la semifinale d’andata di Coppa Italia. Contro il Como, la gente nerazzurra ha rivissuto una delle notti di quella che era stata ribattezzata “pazza Inter”, una squadra da amare come dice la nota canzone.