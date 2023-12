Chiellini si candida: "Nel futuro mi vedo nella Juventus da dirigente"

LA CHIAMATA

L'ex bianconero si è soffermato anche sulla lotta scudetto in Serie A e sul nuovo ciclo in Nazionale

Chiellini festeggia ancora! Vince la Western Conference e difenderà il titolo di MLS







© twitter 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Tra due giorni, con il Los Angeles FC difenderà il titolo di MLS nella finalissima contro il Columbus Crew. Ma nella testa di Giorgio Chiellini c'è la Juventus. La voglia di riabbracciare i colori bianconeri è tanta come il 39enne nato a Pisa ha confermato a The Athletic: "Nel mio futuro vedo i bianconeri - ha ammesso -. Non so in quale posizione, ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione. Non vedo l'ora di tornare allo stadio durante le vacanze di Natale. Ma non c'è fretta, mi sto godendo la vita qui con la mia famiglia".

Sul ruolo i dubbi anche sono pochi: "La mia aspirazione maggiore è lavorare nel management - ha aggiunto -. Ho una laurea in economia e una in MBA in calcio. Ora non mi sento di fare l'allenatore". Stuzzicato poi sul tema Nazionale Chiellini, che ha svelato il desiderio di restare fino a luglio prossimo a Los Angeles ("non so se quello di sabato sarà il mio ultimo match da calciatore") ha parlato anche dei suoi possibili eredi: "Bastoni è molto diverso da me, ma ha un potenziale enorme. Tecnicamente potrei paragonarlo a Bonucci. Un po' diverso, ma ci assomiglia. È migliorato da quando è stato allenato da Conte in difesa, ha solo 24 anni. Potrebbe essere tra i primi cinque difensori al mondo. Al massimo tra i 10. Mi auguro che Verratti possa rientrare nel giro: il centrocampo dell'Italia è molto forte. Ci manca un 9 probabilmente, ma Immobile è un buon attaccante e ne stanno arrivando altri di livello. Comunque è iniziato un nuovo ciclo: con Spalletti vedo un futuro luminoso".

Infine una battuta sulla lotta scudetto in Serie A: "La Juventus sta riuscendo ad essere più costante, ciò che era mancato lo scorso anno - ha aggiunto l'ex capitano della Vecchia Signora -. Vedremo se riusciranno a stare vicini all'Inter a marzo. L'Inter è la favorita, se i nerazzurri andranno lontani in Champions sarà più facile per la Juventus stare loro dietro".