Juve, assemblea degli azionisti approva il bilancio: -199 milioni, applausi per Chiellini

"Giorgio darà il suo contributo non solo per la Juventus, ma per tutto il sistema calcio su queste tematiche importanti". Con queste parole l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino ha accolto Giorgio Chiellini all'assemblea degli azionisti, primo appuntamento ufficiale dopo il ritorno in bianconero. Seduto al fianco di Cristiano Giuntoli e Francesco Calvo, l'ex difensore è stato accompagnato da un lungo applauso che ha segnato ufficialmente il suo debutto da dirigente.