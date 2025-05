Chiellini: "Ieri a Roma, oggi che fortuna essere a Bologna"

"Vengo direttamente da Roma, quindi l'ho vista in diretta, la prima cosa che ho chiesto è come la città ha vissuto la notte dopo la vittoria della Coppa Italia da parte del Bologna e sicuramente sono stato fortunato, ho scelto il giorno giusto per venire" sotto le due torri. Sono le parole di Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia che ha vinto l'Europeo, commentando la vittoria dei rossoblù sul Milan all'Olimpico. Chiellini era tra i relatori di un convegno sulla donazione del corpo alla scienza organizzato dall'Università di Bologna.