Chelsea, Sarri contro il calendario: "Non capisco perché giocare di lunedì"

08/04/2019

Ci risiamo, Maurizio Sarri non va proprio d'accordo con i calendari. Solo l'anno scorso l'ex tecnico del Napoli si era lamentato spesso con la Lega per la distribuzione delle partite degli azzurri e per il fatto che la Juve giocava sempre prima. Ora che allena il Chelsea le cose non sono cambiate. "Non capisco perché dobbiamo giocare lunedì", ha detto riferendosi alla decisione di far disputare la gara di Premier con il West Ham tre giorni prima della trasferta in Europa League contro lo Slavia Praga.