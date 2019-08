Frank Lampard suona la carica alla vigilia della finale di Supercoppa Europea contro il Liverpool. "Dovremo farci trovare pronti. È una coppa che il club vuole assolutamente vincere. Io, così come molti giocatori qui, non l'ho mai vinta (ha perso in finale nel 2012 e 2013 ndr), quindi dobbiamo dare tutto", le parole del tecnico del Chelsea in un'intervista al sito dell'Uefa. "Le finali - aggiunge Lampard - si possono perdere perché' sono sempre difficili ma non si possono perdere perché non ci si arriva preparati o perché non si ha abbastanza fame e voglia di vincere. Dobbiamo dare tutto perché sarà dura, però non possiamo uscire dal campo pensando 'ce l'avremmo potuta fare' oppure 'abbiamo perso l'occasione' o "non eravamo abbastanza pronti" o accampare altre scuse".