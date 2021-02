Zidane: "Gasp ha costruito una squadra speciale, sarà una gara difficile"

VERSO ATALANTA-REAL MADRID

L'allenatore dei blancos ha parlato alla vigilia dell'andata dell'ottavo di finale di Champions

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, parlando ai microfoni di Sky alla vigilia della partita di andata degli ottavi di finale di Champions League con l'Atalanta, riserva delle belle parole al suo collega Giampiero Gasperini, una vecchia conoscenza che risale a vent'anni fa: "Mi ricordo bene di lui, allenava la Primavera quando ero alla Juve. Anche allora faceva un buon lavoro, non mi sorprende. Loro sono una squadra speciale e sarà una bella partita".

Di certo non sarà una partita semplice, visti i problemi di formazione che stanno funestando la stagione del Real: "Sappiamo gli infortunati che abbiamo, giocheremo con quelli che sono qui e sappiamo contro chi giochiamo: sarà una partita difficile, ma come sempre sarà una bella gara di Champions e dobbiamo fare bene", ha dichiarato ancora Zidane.

Un'Atalanta cresciuta molto dai tempi in cui l'ex fuoriclasse francese vestiva la maglia della Juventus. "Stanno facendo un buon lavoro da tanto tempo. Sono una squadra fortissima fisicamente, ma non solo. Hanno giocatori bravissimi offensivamente, che fanno belle cose. L'abbiamo vista tante volte, non solo perché l'affrontiamo ora", ha spiegato. "Noi dobbiamo fare il massimo, giocare bene e poi vediamo cosa succederà. Ci sono due partite, ma l'importante è dare tutto in campo", ha aggiunto. Infine Zidane ha parlato di Andrea Pirlo alla Juventus, da molti paragonato a lui per il percorso. "Sì perché ha giocato nella Juve e ora fa l'allenatore, mi piace anche perché sta facendo bene e ha una buona squadra", ha concluso Zizou