Zanetti sfida il Liverpool: "Grandissima squadra, ma noi siamo l'Inter"

In occasione del Charity Dinner Gala per celebrare i 20 anni della Fondazione Pupi, Javier Zanetti ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions. "Tornare agli ottavi in una competizione come la Champions è una grande soddisfazione - ha detto il il vicepresidente -. L’Inter è mancata per tanto tempo e tornarci è un grande risultato. Il Liverpool è una grandissima squadra, ma noi siamo l’Inter e dovremo affrontarla nel migliore dei modi".