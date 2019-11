Youth League: ecco il palinsesto su Canale 20 e in streaming sul sito Sportmediaset.it

La "Uefa Youth League 2019/20" torna - in esclusiva, in chiaro - sul canale “20” e in streaming su “Sportmediaset.it”. Martedì 26 e mercoledì 27 novembre, la rete diretta da Marco Costa trasmette i quattro match della 5° giornata: Atalanta-Dinamo Zagabria (in differita), Juventus-Atletico Madrid (in differita), Barcellona-Borussia Dortmund (in differita) e Liverpool-Napoli (in diretta). Sempre il 26 ed il 27 novembre, la piattaforma coordinata da Alberto Brandi propone tutti i match del torneo, ribattezzato la Champions League dei giovani, in diretta streaming. Di seguito, la programmazione di martedì 26 novembre: Atalanta-Dinamo Zagabria

in diretta su “Sportmediaset.it” alle ore 13.00 e in differita sul “20” alle ore 16.00

telecronaca: Gianpiero Foglia Manzillo Juventus-Atletico Madrid

in diretta su “Sportmediaset.it” alle ore 15.00 e in differita sul “20” alle ore 18.00

telecronaca: Federico Mastria; commento tecnico: Giuseppe Incocciati. Di seguito, la programmazione di mercoledì 27 novembre: Liverpool-Napoli

in diretta su “Sportmediaset.it” e sul “20” alle ore 16.00

telecronaca: Fabio Fava Barcellona-Borussia Dortmund

in diretta su “Sportmediaset.it” alle ore 14.00 e in differita sul “20” alle ore 18.00

telecronaca: Fabrizio Ferrero.