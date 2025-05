Yamal via da San Siro a testa bassa: "Ma porterò la Champions a Barcellona"

E' mancato solo il suo gol al festival del calcio di San Siro, ma Lamine Yamal ha dato ancora una volta spettacolo, facendo impazzire i difensori dell'Inter. Alla fine, però, il suo Barcellona ha mancato la finale di Champions League e il 17enne talento blaugrana ha lasciato il "Meazza" a testa bassa. "Abbiamo dato tutto. Quest’anno non è andata, ma torneremo, non abbiate dubbi, Culers. Non ci fermeremo finché non riporteremo questo club dove merita: in cima. Mantenere la mia promessa: porterò questa coppa a Barcellona. Ma ora testa a domenica, è un’altra finale", ha scritto ai tifosi del Barça in un post social.