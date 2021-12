Villarreal, Senna: "Juve? Non è in un buon momento, col City era peggio"

Il Villarreal non nasconde una certa soddisfazione per l'esito del sorteggio-bis degli ottavi di Champions League. Agli spagnoli, che affronteranno la Juventus, era infatti capitato il Manchester City vicecampione in carica, prima che la Uefa sancisse la ripetizione delle estrazioni: "Ci aspetta un club verso il quale nutriamo un profondo rispetto e stiamo già pensando a come affrontarli - le parole di Marco Senna, ex centrocampista e ora responsabile delle relazioni istituzionali del club -. Però, analizzando i vari fattori, credo che per noi la situazione sia migliorata".

Getty Images