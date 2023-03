Verso Tottenham-Milan, Conte: "Vogliamo superare il turno, serve la spinta dei tifosi"

VERSO TOTTENHAM-MILAN

Le parole del tecnico degli Spurs in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Milan

Antonio Conte e il Tottenham non vogliono arrendersi al Milan e a Londra proveranno a ribaltare l’1-0 subito all’andata a San Siro. Alla vigilia del match di Champions League contro i rossoneri, il tecnico salentino promette battaglia: “Vogliamo andare avanti e spero di sentire la giusta atmosfera domani allo stadio. Conto sui nostri tifosi perché giocheremo contro una squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato in Italia".

Di ritorno in panchina dopo un lungo stop, Conte in conferenza stampa ha sottolineato: "Ho buone sensazioni, per me è importante tornare a lavorare con i miei giocatori e il mio staff. Da lontano ho provato a stargli vicini, ma essere presenti è totalmente diverso. Devo ringraziare il mio staff, ma ora sono davvero felice di essere tornato".

"Forse ho sopravvalutato il mio corpo e me stesso. Ora sto bene e ho recuperato energie e devo recuperare peso, ma per il resto le mie sensazioni sono buone" ha spiegato Conte che poi ha aggiunto: "Cerco di trasferire la mia energia ai miei giocatori. È una partita importante per noi".

Sull'operazione subita: "È una cosa che può capitare. Dopo l'operazione ho scoperto che molti miei amici si erano sottoposti allo stesso intervento. La differenza è che nel mio caso è stato un intervento d'urgenza, non pianificato. Si sentono tante notizie brutte e quando mi hanno detto che dovevo solo fare un'operazione mi sono sentito felice, non sai mai cosa può accadere. Non ha cambiato il mio modo di pensare: ora ripeto che devo stare vicino ai giocatori e respirare l'atmosfera del campo di allenamento".

Sul momento del Tottenham e sulla sfida Champions ha poi aggiunto: "Uscire dalla FA Cup non è stato un buon risultato perché potevamo provare a lottare per il trofeo questa stagione. Domani però abbiamo una partita molto importante e dobbiamo essere positivi, dobbiamo imparare dai nostri errori. Spero che se dovessimo avere un'altra partita negativa i giocatori possano imparare, perché quando vinci sei felice, ma è dalle sconfitte che si cresce".

Sulla pressione sul suo operato: "Conviviamo con la pressione perché quando c'è significa che stai salendo di livello. Non dimentichiamo da dove siamo venuti, lo scorso anno eravamo in Conference League e oggi siamo in Champions. Abbiamo vinto il girone e domani abbiamo la possibilità di battere il Milan e passare il turno. Se mi chiedete se voglio vincere la Champions dico di sì, ma poi c'è la realtà. Andiamo avanti partita dopo partita".

Sugli obiettivi stagionali: "Per me sarebbe un successo chiudere lottando. Se lottiamo per essere competitivi per vincere qualcosa, penso che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Il Tottenham ha bisogno di avere questo traguardo in mente, di lottare in ogni stagione per vincere qualcosa d'importante. Di lottare per vincere: non è facile e penso che siamo nel Paese in cui vincere è più difficile. La Premier League è il top e molti club vogliono vincerla: tanti migliorano di anno in anno e devi essere preparato per migliorare il tuo livello. Ogni stagione voglio essere competitivo per vincere qualcosa: se non succede, non sono soddisfatto".

SON: "PER NOI MATCH IMPORTANTE"

Al fianco del tecnico salentino anche Son, che in conferenza stampa ha sottolineato: "Per noi è il match più importante della stagione fin qui, dobbiamo dare tutto. Il Milan sta giocando bene, in Champions sono tutti forti e sarà davvero un partita tosta. Conte? Importante che sia qui, porta tanta energia e quando lui non c'è si sente. Con lui in panchina ci sentiremo più a nostro agio in campo. Non vogliamo che i fan siano delusi. La scorsa settimana è stato doloroso uscire dalla FA Cup. Per essere una buona stagione dobbiamo fare le cose nel miglior modo possibile. Siamo ancora in Champions League e dobbiamo lottare e dare il massimo".