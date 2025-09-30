Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
LIVE

VERSO NAPOLI-SPORTING

Verso Napoli-Sporting, Conte cerca la prima vittoria in Champions: le parole in conferenza

Dopo la sconfitta contro il Milan in campionato per gli azzurri è tempo di tornare in Europa

30 Set 2025 - 12:20
© Getty Images

© Getty Images

La sconfitta in casa del Milan è da archiviare al più presto, per il Napoli è già tempo di tornare in campo questa volta in Champions League. Al Maradona arriva lo Sporting e Antonio Conte, dopo il ko all'esordio con il Manchester City, necessita di conquistare i primi punti. Tra l'emergenza in difesa e qualche screzio con De Bruyne, il tecnico affronta i temi della vigilia in conferenza stampa. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA.

LE PAROLE DI CONTE IN CONFERENZA

-

antonio conte
napoli
champions league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:52
SRV ROMA CAPOCCIA E CAPOLISTA (MUSICATO) 29/9 SRV

Roma "Capoccia" e capolista: la mano di Gasperini si vede da subito

01:07
MCH VOTO SAN SIRO CONSIGLIO COMUNALE MCH

San Siro venduto a Inter e Milan: il voto del consiglio comunale

03:08
Parma-Torino 2-1: gli highlights

Parma-Torino 2-1: gli highlights

03:04
Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

03:07
SRV RULLO JUVENTUS "ATTACCO" AI RICORDI VERSO VILLARREAL (MUSICATO) 29/9

La Juventus verso il Villarreal: per Vlahovic il ricordo di una notte magica

01:53
SRV RULLO VIGILIA ATALANTA-BRUGES 29/9 OK

Verso Atalanta-Bruges, le scelte e le parole di Juric

00:23
DICH JURIC SU EDERSON E LOOKMAN PER SITO 29/9 DICH

Juric lancia Ederson e Lookman: "Non sono ancora al massimo, ma sono pronti"

00:46
DICH CARNESECCHI SU JURIC PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi esalta Juric: "Felici con lui e i suoi nuovi metodi"

00:14
DICH JURIC SU BRUGES PER SITO 29/9 DICH

Juric: "Con il Bruges vogliamo la nostra rivincita"

00:18
DICH CARNESECCHI SU SUO STATO DI FORMA PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi: "Io in forma? Merito del grande ritiro che abbiamo fatto"

02:11
SRV RULLO VIGILIA INTER-SLAVIA PRAGA 29/9 SRV

L'Inter torna in Champions, Chivu: "Voglio una squadra dominante"

01:10
DICH MELLI 29/9 DICH

Melli: "Il Parma con cuesta ha fatto una scommessa importante"

04:03
DICH BENARRIVO 29/9 DICH

Benarrivo: "Nessuna 'provinciale' ha fatto come noi"

01:53
DICH DINO BAGGIO 29/9 DICH

Dino Baggio: "Con i vecchi compagni ci vediamo spesso"

03:16
DICH OSIO 29/9 DICH

Osio: "È"un campionato che ci farà divertire fino alla fine"

01:52
SRV ROMA CAPOCCIA E CAPOLISTA (MUSICATO) 29/9 SRV

Roma "Capoccia" e capolista: la mano di Gasperini si vede da subito

I più visti di Champions League

Chivu: "Ho un gruppo di uomini veri, con lo Slavia attenti e dominanti"

DICH CHIVU SU 22 TITOLARI O IO SCARSO PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Chivu: "Ho 22 titolari, se non li usassi tutti sarei scarso"

DICH CHIVU SU ESSERE DOMINANTI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 ok

Chivu: "Slavia? Dobbiamo essere dominanti"

Tudor, tra Champions e Milan, è costretto a pensare a un turnover mirato

Cristiano Ronaldo, 140 gol

Champions League, ecco i primi 20 marcatori di tutti i tempi FOTO

DICH DIMARCO SU FINALE CHAMPIONS PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Dimarco: "Dico l'ultima cosa sulla finale di Champions con il PSG"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:20
Liverpool, notte da incubo a Istanbul: giocatori svegliati dai tifosi del Galatasaray
12:19
Champions: Napoli-Sporting, arbitra l'olandese Makkelie. Kovacs per la Juventus
11:45
Addio all'ex centrocampista Sergio Pellegrini, il cordoglio della Roma
11:30
San Siro, Assolombarda: "Grande soddisfazione per la vendita"
11:00
Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto Santi Trimboli