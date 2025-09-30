Verso Napoli-Sporting, Conte cerca la prima vittoria in Champions: le parole in conferenza

La sconfitta in casa del Milan è da archiviare al più presto, per il Napoli è già tempo di tornare in campo questa volta in Champions League. Al Maradona arriva lo Sporting e Antonio Conte, dopo il ko all'esordio con il Manchester City, necessita di conquistare i primi punti. Tra l'emergenza in difesa e qualche screzio con De Bruyne, il tecnico affronta i temi della vigilia in conferenza stampa. SEGUI LA DIRETTA SCRITTA.