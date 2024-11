Juve, Thiago Motta: "Rispettiamo il Lille, ma vogliamo fare risultato"

Col Lille passo importante?

"Tutte le partite sono importanti. Noi come Juventus vogliamo vincere sempre. La cosa più importante è cercare di migliorare sempre. Il Lille ha grande fiducia e vogliamo affrontarlo in condizione ottimale. Vogliamo dare qualcosa in più del nostro massimo. Si impara sempre e si migliora sempre. Dobbiamo scendere in campo determinati per fare una grande prestazione. Loro sono in fiducia, ma stiamo bene anche noi"



Prima della conferenza, Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. "Sarà importante recuperare gli infortunati, dobbiamo crescere e migliorarci insieme - ha detto il tecnico bianconero -. Sì, Douglas Luiz è tornato. Tuttavia, domani non avremo Milik, Bremer e Nico Gonzalez". "Avere quasi tutti i giocatori disponibili alza il livello della competizione interna, ci permette di crescere e affrontare ogni partita con la giusta mentalità - ha spiegato -. Dovremo essere presenti e concentrati per tutti i 90 minuti". "Rispettiamo profondamente il Lille, una squadra in ottima forma - ha aggiunto -. Il nostro obiettivo, però, è sempre fare risultato". "Serve continuità e miglioramento costante, partita dopo partita - ha proseguito -. Questi incontri ci ricordano quanto dobbiamo dare per competere ad alto livello". "Contro l’Udinese ho visto tutta la squadra muoversi bene. Koopmeiners è fondamentale, ma come lui anche altri contribuiscono - ha continuato -. È stata una vittoria importante, ma guardiamo avanti, continuando a seguire questa strada per fare una buona prestazione contro il Lille". "Sì, Dusan è carico, ma è essenziale avere l’intera squadra al massimo - ha aggiunto Motta parlando di Vlahovic -. Siamo concentrati e pronti per una grande prova".