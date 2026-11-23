Sfida speciale contro l'Aek per Tasos Douvikas, nato ad Atene, compagno di Nazionale di alcuni dei giocatori che domani sera sfiderà al Sinigaglia. "Sono emozionato, è il mio primo anno in Europa e già affronto questa partita, per me è bellissimo, sono molto contento". Il giocatore ha seguito qualche gara dei suoi avversari, "ma sinceramente guardo di più la serie A. Loro sono una squadra aggressiva, di qualità, sarà una partita molto interessante. Amo la Grecia, ma per ora tornare in quel campionato non è tra i miei pensieri". Douvikas è al momento capocannoniere in Champions League, un po' a sorpresa. "Ma ho ancora molto da migliorare, e cerco di farlo a ogni partita. I miei pensieri ora sono tutti per il Como. Se ho sentito i miei compagni di Nazionale prima della gara? Forse ci chiameremo dopo...".