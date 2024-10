Veicolo sospetto, evacuato l'aeroporto di Birmingham con tifosi del Bologna

L'aeroporto di Birmingham è stato evacuato per alcune ore e tutti i voli sono stati sospesi a causa di un veicolo sospetto rallentando il rientro in Italia da parte dei tifosi del Bologna, che martedì sera erano allo stadio per seguire la sfida di Champions League contro l'Aston Villa. "Si tratta di una misura precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale", ha fatto sapere un portavoce della polizia.