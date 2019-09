"Vedi Napoli e... perdi": i giornali inglesi scatenati dopo il ko del Liverpool

CHAMPIONS LEAGUE

Una serata da dimenticare per le squadre inglesi in Champions League. Il Liverpool campione d'Europa cade a Napoli per 2-0 e il Chelsea perde 1-0 in casa con il Valencia dopo il rigore sbagliato da Barkley. L'ironia si scatena sulle prime pagine della stampa d'oltremanica. "Vedi Napoli e... perdi" è il titolo del Guardian, accompagnato da una foto di Mertens mentre esulta. I giornali del 18 settembre





























































































































Star e Mirror scelgono invece un gioco di parole. Il primo apre con il titolo "Chumpions", con la parola "Chump" che oscilla tra il significato di "sciocco" e l'idea che i campioni d'Europa siano stati divorati dal Napoli. Il secondo, invece, si limita alla parola "Chumps" con l'occhiello "Nottataccia europea per i club inglesi".

Express dedica l'apertura al rigore discusso tra i giocatori del Chelsea e sbagliato da Barkley, con il titolo "Rigore avvelenato" in riferimento anche al penalty di Mertens che ha segnato la sconfitta dei Reds.

"Champions humbled". I campioni di Champions umiliati titola il prestigioso quotidiano inglese Times, in una pessima notte per le inglesi.

Metro Ko non perdona la prima per il Liverpool beccato "assonnato'", come scrive il freepress inglese che poi, in taglio basso, parla del problema difensori che vive Guardiola, che deve fare i conti anche con l'infortunio di Stones.

"Il Liverpool stordito dal Napoli, e la difesa della Coppa comincia con uno sconfitta". Così il sito web del quotidiano inglese The Indipendent. "Si può discutere a lungo - scrive il quotidiano - se il gol decisivo del Napoli sia, oppure no, frutto di un tuffo, ma non si può discutere il risultato finale. la squadra di Ancelotti ha meritato pienamente il 2-0 finale",