Valverde teme il Liverpool: "Vogliamo vincere, ma non dobbiamo prendere gol"

30/04/2019

In vista del primo round contro il Liverpool, Ivan Rakitic suona la carica. "Lionel Messi è il nostro leader e siamo pronti ad affrontare questa sfida - ha spiegato il centrocampista del Barcellona -. Vogliamo riscattare i deludenti risultati delle ultime stagioni in UEFA Champions League". "Vogliamo assolutamente vincere, sarà molto importante segnare e mantenere la porta inviolata - ha aggiunto -. Sarà dura, lo sappiamo, ma cercheremo di fare del nostro meglio, giocare bene, segnare un gol e non perdere la testa, e fare bene in difesa come nelle ultime partite". "È difficile paragonare i risultati di Liverpool e Barcellona nei rispettivi campionati - ha proseguito Rakitic -. La cosa importante sarà preparare bene la partita e sapere che affrontiamo una delle migliori squadre d'Europa". "Klopp è molto bravo a ottenere il massimo dai suoi giocatori, specialmente in difesa - ha concluso il croato -. Il Liverpool agisce sempre ad alto ritmo, dobbiamo cercare di frenarli e di dettare noi i tempi di gioco".

"Messi è rimasto a riposo, ma abbiamo giocato tre partite di campionato in sette giorni e prima c'è stata la sfida contro il Manchester United - ha continuato Valverde -. Spero di aver trovato il giusto equilibrio". "Il Liverpool è una squadra forte fisicamente, che fa pressing e gioca a un ritmo alto - ha proseguito -. Sarà molto difficile batterli. In questa stagione hanno perso una sola partita in campionato e questo la dice lunga sulle loro qualità". "Il Liverpool non è cambiato molto dalla scorsa stagione, hanno un nuovo portiere e Naby Keita a centrocampo, ma non credo che aver perso la scorsa finale possa influire in alcun modo sulla gara di domani", ha spiegato Valverde in conferenza. "Abbiamo già vinto il campionato e questo è un vantaggio, ma a questo punto la stanchezza non può essere un problema", ha continuato. "L'ultimo quarto d'ora di ogni tempo è sempre molto importante, è lì che spingono al massimo e cercano di metterti sotto con tutte le loro forze", ha concluso il tecnico blaugrana.