Valencia, Celades: "Contro l'Atalanta ci serve un miracolo"

"Penso che abbiamo bisogno di un miracolo per proseguire nel torneo". Albert Celades è ben consapevole che il suo Valencia dovrà fare l'impresa contro l'Atalanta nel ritorno degli ottavi di Champions League dopo l'1-4 di San Siro. "Ci prepariamo per la partita nel miglior modo possibile - ha proseguito al sito della Uefa - Siamo forti in casa e il risultato dell'andata non riflette in modo equo quanto accaduto in campo".