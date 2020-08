Una città, un'intera provincia e Ilicic hanno un solo pensiero: forza Atalanta

LA GRANDE ATTESA

L'Atalanta a Lisbona non sarà sola. Centinaia di migliaia di bergamaschi, in città e in provincia, hanno in testa solo il passaggio alla semifinale di Champions, un'impresa destinata a essere raccontata per anni. Maxischermi sono stati approntati in varie zone, da Clusone, a Dalmine, da Cisano all'Orio Center, con il fulcro al Parco Sud, quartiere Redona di Bergamo, dove tutti coloro che assisteranno alla partita dovranno presentarsi con la maglia nerazzurra, anche appartenente a epoche del passato più o meno recentI. In città i balconi sono tappezzati da bandiere e striscioni con pensieri rivolti anche al grande assente, Josiph Ilicic, che ha voluto essere vicino ai suoi compagni con un post su Instagram.

Per capire quanto l'Atalanta sia diventata un fenomeno extra nazionale, basti pensare che è presente in città una troupe tedesca e una incaricata di realizzare un documentario sulla squadra e su Bergamo per una produzione di Los Angeles. E visto che quello del 2020 non può essere considerato un exploit isolato, allo stadio i lavori proseguono in maniera incessante, ogni giorno fino alle 22. Sono sempre più alte, insomma, le possibilità che l'Atalanta possa giocare la prossima Champions nel suo stadio.