Tensione Psg-Real per Mbappé, saltata la cena tra Perez e Al-Khelaifi

CHAMPIONS LEAGUE

I due presidenti si vedranno soltanto prima della gara per un pranzo di cortesia

Tensione alle stelle tra Psg e Real Madrid in vista del primo round degli ottavi di Champions League in programma questa sera al Parco dei Principi. La grande cena di gala in programma lunedì sera in un famoso ristorante della Ville Lumière tra Florentino Perez e Nasser Al-Khelaifi è stata infatti annullata all'ultimo momento e trasformata in un semplice pranzo informale di cortesia quasi obbligatorio. Tutto a causa della corte spietata dei Blancos nei confronti di Kylian Mbappé e delle differenti posizioni sul progetto Super League. Getty Images

Uno scontro totale che conferma i rapporti tesi tra i due club e la rivalità non solo in campo per la Champions, ma anche sul mercato e nella "stanza dei bottoni" dell'Uefa per disegnare il futuro del calcio europeo. Come previsto dall'etichetta delle grandi sfide europee, Nasser Al-Khelaifi e Florentino Perez avrebbero dovuto incontrarsi lunedì sera al Guy Savoy, il miglior ristorante del mondo nel 2020, ma poi è saltato tutto. E la cena è subito diventata un pranzo di cortesia molto informale. Dettaglio che non è passato affatto inosservato in Francia e che, in attesa del verdetto del campo, il quotidiano spagnolo Sport ha subito riportato evidenziando la grande tensione tra i presidenti di Psg e Real dopo i ripetuti tentativi di questa estate di portare Mbappé a Madrid.