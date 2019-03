Speranza Porto: un'urna che può spalancare alla Juve la strada per Madrid

13/03/2019

Ora l'urna di Nyon è completa: la Juve conosce le sette avversarie che potrebbe incontrare sulla sua strada verso la finale di Madrid. L'avversario più abbordabile è certamente il Porto, ma anche Ajax e Tottenham non spaventano più di tanto la squadra di Allegri. Il rischio più grande è sicuramente quello di pescare il Barcellona già agli ottavi. Difficili anche l'accoppiamento con Manchester City, Manchester United e Liverpool.



I sorteggi sono in calendario venerdì alle 12 e i bianconeri sono impazienti di sapere il loro destino dopo l'impresa contro l'Atletico Madrid. Oltre ai blaugrana del solito Messi, grande rivale di CR7, da temere c'è il City di Guardiola. Per talento in rosa (ma non per esperienza internazionale) e guida tecnica la squadra più temibile tra quelle già qualificate, più dello United (nonostante l'impresa contro il Psg e la vittoria a Torino nel girone di qualificazione i Red Devils sono chiaramente un gradino sotto la Juve), del Tottenham (già regolato la stagione passata) dell'Ajax dei giovani talenti che hanno liquidato il Real e sicuramente del Porto che ha fatto una buona impressione contro la Roma ma non pare certo all'altezza degli uomini di Allegri. Anzi...



Ecco, proprio i portoghesi (in un tabellone che vedrà già scritti anche i successivi accoppiamenti in semifinale) rappresenterebbero sena ombradi dubbio la soluzione migliore.