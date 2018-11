Sorteggio ottavi: la Juve quasi prima tifa Napoli secondo In questo caso eviterebbe di sicuro una tra Psg e Liverpool. La Roma può sperare nel Porto Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



29/11/2018

A 90' dalla fine sono 12 le squadre qualificate per gli ottavi di Champions League. Tra queste Juventus e Roma, mentre Inter e Napoli si giocano tutto nell'ultima giornata. I bianconeri, vincendo con lo Young Boys, sarebbero in prima fascia e avrebbero un sorteggio alla portata. A questo punto a Ronaldo e compagni conviene sperare che il Napoli arrivi 2° per evitare una tra Psg e Liverpool. Più complicato per i giallorossi, sicuri secondi: il massimo sarebbe pescare il Porto.

La situazione a 90' dalla fine è ancora abbastanza incerta, soprattutto per quanto riguarda la prima o la seconda posizione. Delle 12 qualificate, solo tre hanno già la certezza di essere in prima fascia: Barcellona, Real Madrid e Porto. Due, invece, le squadre sicure di essere in seconda: Roma e Schalke. Le altre prime probabili, a meno di risultati a sorpresa, sono Juve, Atletico, Manchester City, Bayern e una tra Napoli, Psg e Liverpool. Le seconde probabili, invece, sono Manchester United, Ajax, Borussia Dortmund, una tra Tottenham e Inter, una tra Lione e Shakhtar (che si affrontano all'ultima giornata) e una tra Liverpool, Psg e Napoli.



Prime sicure Prime probabili Seconde sicure Seconde probabili Barcellona JUVENTUS ROMA Ajax Porto Atletico Madrid Schalke 04 Borussia Dortmund Real Madrid Bayern Monaco Manchester Utd Manchester City INTER /Tottenham NAPOLI /Psg/Liverpool Lione/Shakhtar NAPOLI /Psg/Liverpool





LA SITUAZIONE DELLA JUVE Se la banda Allegri batterà (come prevedibile) lo Young Boys in Svizzera nell'ultima giornata andrà in prima fascia. Potrebbero bastare anche un pareggio o una sconfitta se il Manchester United non vincerà a Valencia. In questo caso le possibili rivali, a parte una tra Psg e Liverpool, sarebbero tutte alla portata: Schalke, Ajax, Borussia Dortmund, una tra Lione e Shakhtar e il Tottenham (se elimina l'Inter). Per questo motivo ai bianconeri conviene sperare che il Napoli chiuda secondo il suo girone e magari anche che l'Inter faccia fuori gli Spurs, rivali che negli ottavi della passata edizione hanno spaventato e non poco Allegri.

LA SITUAZIONE DELLA ROMA L'ultima sfida contro il Viktoria Plzen non conta nulla, visto che la squadra di Di Francesco ha chiuso il gruppo al secondo posto alle spalle del Real Madrid. Se non ci saranno cataclismi negli ultimi 90', i giallorossi rischiano Barcellona, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern e una tra Liverpool e Psg. Festa grande se il sorteggio regalerà il Porto.

LA SITUAZIONE DELL'INTER La sconfitta di Wembley ha complicato i piani dei nerazzurri, che non hanno più il destino nelle loro mani. Icardi e compagni possono arrivare solo secondi e devono fare almeno un punto in più del Tottenham. Se i londinesi batteranno il Barça al Camp Nou, Inter terza e in Europa League. Se gli uomini di Pochettino perderanno, basterà anche un pari con il Psv. In caso di pareggio, diventa obbligatorio battere gli olandesi.

LA SITUAZIONE DEL NAPOLI Quello del Napoli è il gruppo più indecifrabile, visto che azzurri, Psg e Liverpool possono arrivare tutte prime o seconde. Se gli uomini di Ancelotti vincono o pareggiano ad Anfield è fatta: nel primo caso passerebbero come primi, nel secondo dipenderà dal risultato di Stella Rossa-Psg. Se il Napoli perde con un gol di scarto ma segnando almeno una rete passa lo stesso in virtù dell'1-0 al San Paolo con i Reds. Se perde invece con più di un gol di scarto (il Liverpool sarebbe a questo punto in vantaggio per gli scontri diretti) dipende tutto dal risultato del Psg a Belgrado: se i parigini dovessero perdere, Ancelotti festeggerebbe in ogni caso, se Neymar e compagni viceversa vincessero addio ottavi. Il calcolo diventa più complesso nell'eventualità di un pareggio del Psg: con tre squadre a nove punti, la classifica avulsa premierebbe il Liverpool, per i francesi e gli azzurri entrerebbe in causa la differenza reti. Il Napoli anche in questo caso passerebbe agli ottavi sempre perdendo con un gol di scarto, ma segnando almeno 3 gol alla squadra di Klopp.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X